В Киеве на станциях метро "Житомирская" и "Ипподром" будет работать только один выход

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" с целью сокращения эксплуатационных расходов с 1 марта 2014 года намерено закрыть для пассажиров вестибюль №1 станции "Житомирская" (восточный вестибюль) и вестибюль №1 станции "Ипподром" (выход к автостанции "Южная"), сообщили в пресс-службе метрополитена.

«Киевский метрополитен» из-за крайне тяжелого финансового положения вынужден принимать меры по уменьшению эксплуатационных расходов предприятия. На основании проведенного анализа пассажиропотоков и для обеспечения надлежащего уровня обслуживания пассажиров изменяется режим работы двух станций метрополитена. С 1 марта 2014 вестибюль №1 станции « Житомирская» (восточный вестибюль) и вестибюль №1 станции «Ипподром» (выход к автостанции «Южная») будут закрыты для пассажиров", - говорится в сообщении.

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Пресс-служба метрополитена обращается к пассажирам с просьбой пользоваться действующими вестибюлями данных станций.

Как сообщал УНИАН, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" в 2013 году увеличило перевозку пассажиров по сравнению с 2012 годом на 1,8% - до 536,2 млн человек.

По итогам 2013 года Киевский метрополитен увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 4,8% - до 362,1 млн грн.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен имеет 3 действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 км. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена составляет 794 единицы.