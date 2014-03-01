Завтрашнее Народное вече в Киеве посвятят Крыму
20:16, 01 марта 2014Киев
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Народное вече будет посвящено необходимости сохранения территориальной целостности Украины.
Завтра киевляне соберутся на поддержку Крыму
Завтра, 2 марта, в 12.00 на Майдане Незалежности в Киеве состоится Народное вече.
Об этом сообщает ВО «Майдан».
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Народное вече будет посвящено необходимости сохранения территориальной целостности Украины и пройдет под лозунгом «Украина и Крым - едины!».
К участию в Вече приглашаются все небезразличные киевляне, гости столицы и активисты Майдана.
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