Завтрашнее Народное вече в Киеве посвятят Крыму

Завтра, 2 марта, в 12.00 на Майдане Незалежности в Киеве состоится Народное вече.

Об этом сообщает ВО «Майдан».

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Народное вече будет посвящено необходимости сохранения территориальной целостности Украины и пройдет под лозунгом «Украина и Крым - едины!».

К участию в Вече приглашаются все небезразличные киевляне, гости столицы и активисты Майдана.