Неизвестные расстреляли сотрудников ГАИ в Киеве

В воскресенье, около 2-х часов ночи, на КПП на Броварском проспекте неизвестные застрелили троих инспекторов ГАИ, сообщает Левый берег.

По предварительной информации, Daewoo Lanos серого цвета, не доезжая несколько десятков метров до КПП, остановился, из него вышли трое мужчин, подошли к посту ГАИ и практически в упор расстреляли из автоматического оружия двух инспекторов ГАИ, находившихся в служебном автомобиле и одного инспектора, стоявшего возле здания КПП. После этого забрали табельное оружие, вернулись к своему авто и поехали в направлении города Бровары.

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Находившиеся на КПП активисты "самообороны" передали патрульным, проезжавшими неподалеку, ориентировку на автомобиль и через короткое время пустой Daewoo Lanos, на котором скрылись стрелявшие, нашли на дороге на Зазимье. Преступники же скрылись в неизвестном направлении. На месте преступления работают эксперты-криминалисты.