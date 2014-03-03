Официальное количество пострадавших в акциях протеста в Киеве приблизилось к тысяче

11:25, 03 марта 2014
Киев
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В Киеве за период с 10.20 18 февраля до сегодняшнего дня к врачам скорой помощи обратились 984 участника массовых мероприятий, госпитализированы 646 человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

Читайте такжеЗа время протестов в Украине погибло 94 человека - МинздравИнформацию относительно состояния госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.

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