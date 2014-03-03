Официальное количество пострадавших в акциях протеста в Киеве приблизилось к тысяче
11:25, 03 марта 2014Киев
0
В Киеве за период с 10.20 18 февраля до сегодняшнего дня к врачам скорой помощи обратились 984 участника массовых мероприятий, госпитализированы 646 человек.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
Читайте такжеЗа время протестов в Украине погибло 94 человека - МинздравИнформацию относительно состояния госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter