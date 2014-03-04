Частично сгоревший в протестах Мост влюбленных в Киеве отремонтирует община Коломыи - КГГА

Ремонт Моста влюбленных на Парковой аллее в Киеве, который частично сгорел во время акций протеста, взяла на себя община города Коломыя.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Инициативу по проведению ремонтных работ, в частности, восстановление деревянного настила пешеходного моста (Мост влюбленных) на Парковой аллее взяла на себя городская община г. Коломыи. Работы уже начаты», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее специалисте КП «Киевавтодормост» провели визуальный осмотр моста и установили, что в результате действия высоких температур были деформированы металлоконструкции перильного ограждения и разрушен деревянный настил прохожей части.

Согласно распоряжению КГГА, пешеходный мост на Парковой закреплен за Центральным парком культуры и отдыха Киева на праве оперативного управления.

3 марта 2014 года КП «Киевавтодормост» завершило процедуру передачи объекта указанной организации. По состоянию на сегодня исполнительная документация и акты приемки-передачи пешеходного моста направлены балансодержателю, прибавили в КГГА.