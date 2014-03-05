Первый замглавы КГГА Голубченко подал в отставку - источник
13:47, 05 марта 2014Киев
0
Голубченко написал заявление об освобождении от должности первого заместителя председателя КГГА.
Анатолий Голубченко подал в отставку
Анатолий Голубченко написал заявление об освобождении от должности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.
Читайте также«Начальник столицы» Анатолий Голубченко: У Киева в прошлом году изъяли 8 миллиардов
Об этом УНИАН сообщил источник в горадминистрации.
Заявление датировано 25 февраля, сообщил собеседник агентства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter