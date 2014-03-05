Первый замглавы КГГА Голубченко подал в отставку - источник

13:47, 05 марта 2014
Киев
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Голубченко написал заявление об освобождении от должности первого заместителя председателя КГГА.

Анатолий Голубченко подал в отставку

Анатолий Голубченко написал заявление об освобождении от должности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

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Об этом УНИАН сообщил источник в горадминистрации.

Заявление датировано 25 февраля, сообщил собеседник агентства.

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