Первый замглавы КГГА Голубченко подал в отставку - источник

Голубченко написал заявление об освобождении от должности первого заместителя председателя КГГА.

Анатолий Голубченко написал заявление об освобождении от должности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Читайте также«Начальник столицы» Анатолий Голубченко: У Киева в прошлом году изъяли 8 миллиардов Об этом УНИАН сообщил источник в горадминистрации. Заявление датировано 25 февраля, сообщил собеседник агентства.

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