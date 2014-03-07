Турчинов уволил Макеенко с должности председателя КГГА

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов уволил Владимира Макеенко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте и. о. Президента. Как сообщал УНИАН, Макеенко был назначен председателем КГГА 25 января 2014 г.

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