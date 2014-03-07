Правоохранители совместно с активистами задержали в центре Киева мародеров

Как сообщили УНИАН в Печерском райуправлении столичной милиции, приблизительная сумма нанесенного мародерами убытков составляет 60 тыс. грн, не учитывая стоимости сломанной мебели и разбитых окон.

Примерно в 22.00 в дежурную часть Печерского райуправления милиции позвонил мужчина и сообщил, что несколько неизвестных пытаются проникнуть в одно из офисных помещений по ул. Шота Руставели.

На место немедленно выехали следственно-оперативная группа райуправления и представители «Самообороны Майдана».

Как выяснилось, 20 человек в камуфляжной форме с масками на лице подбежали к офису и начали битами крушить окна. Ворвавшись в помещение, разбили мебель, стены, побросали на пол бумаги, канцпринадлежности. «А более-менее ценные вещи забирали с собой. Не побрезговали даже открытыми бутылками вина. Похищенное выносили из помещения и складывали на ступеньках», - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали на месте восьмерых хулиганов. Все они в возрасте от 20 до 25 лет, киевляне и жители различных областей Украины, ранее не судимые. Объяснить свои поступки отказались.

Сейчас следственный отдел Печерского райуправления расследует уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 185 («Кража») и ч. 1 ст. 194 («Умышленное повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины.