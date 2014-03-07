КГГА возглавил Владимир Бондаренко

Исполняющий обязанности Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал указ о назначении Владимира Бондаренко главой Киевской городской государственной администрации.

Документ обнародован на официальном сайте и.о. главы государства. Читайте такжеТурчинов уволил Макеенко с должности председателя КГГА

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