В Киеве три десятка неизвестных с битами и в масках избили прокурора

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Так, по данным пресс-службы, 11 марта около 09:30 в здание прокуратуры Святошинского района по ул. Гната Юры, 9, ворвались около 30 человек в масках и камуфляжной форме, вооруженные металлическими палками и бейсбольными битами.

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«Применяя физическую силу, злоумышленники схватили одного из оперативных работников прокуратуры. Во время его избиения они наносили удары палками и использовали электрошокери», - говорится в сообщении.

«При этом нападавшие требовали от прокурора написать заявление об увольнении и отказаться от поддержки государственного обвинения в уголовном производстве, которое сейчас находится на рассмотрении в Святошинском райсуде столицы», - сообщили в пресс-службе, добавив, что перед тем, как скрыться с места происшествия, неизвестные отобрали компьютер и личные вещи работника прокуратуры, а также повредили несколько служебных кабинетов.

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В результате нападения работник прокуратуры получил закрытую черепно-мозговую травму, многочисленные ушибы, и был госпитализирован.

Сведения о данном событии внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 186 (грабеж) УК Украины.

Ход расследования находится на контроле руководства столичной прокуратуры.