В Киеве суд оштрафовал предприятие на полтора миллиона за незаконные скважины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

Как установлено прокурорской проверкой, столичное предприятие, занимающееся производством солнечных батарей, в течение 4 месяцев при отсутствии разрешения на специальное водопользование осуществляло забор води пресной из трех скважин, расположенных на его территории.

Так, за указанный период компания незаконно использовала почти 35 000 кубометров воды из подземных источников.

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С целью возмещения нанесенного государству ущерба прокуратура Подольского района обратилась в Хозяйственный суд города Киева с соответствующим иском.

Согласно решению суда, частное предприятие обязано уплатить свыше 1,5 млн. гривень за допущенные нарушения природоохранного законодательства.