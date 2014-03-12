В Доме профсоюзов можно открыть музей Небесной сотни - главный архитектор Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил директор департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации – главный архитектор Киева Сергей Целовальник.

«То, что это (стоимость восстановления Дома профсоюзов - УНИАН) будет больше 100 млн грн – это точно», - сказал Целовальник.

По его словам, окончательная стоимость восстановления будет известна только после детальной оценки состояния объекта после пожара, разработки проекта реконструкции и дальнейших функций здания.

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«Если заключение о состоянии несущих конструкций будет такое, что не «несет» здание, то надо его перестраивать. И тогда возникает вопрос: нужно ли сохранить внешнюю архитектуру, фасады, какими они были до пожара или делать что-то новое. Это будет зависеть от функций, которые в этом здании нужны будут обществу», - отметил главный архитектор столицы.

По его мнению, в здании может расположиться музей Небесной сотни или музей революции вообще, где каждой области Украины будет отведен отдельный зал. Однако окончательное решение о дальнейшей эксплуатации Дома профсоюзов и его назначении, по словам Целовальника, должно быть вынесено на широкое обсуждение общественности.

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«Я постоянно напоминаю, что это должно быть широко обсуждено с общественностью… Откладывать это никто не будет в долгий ящик. Об этом мы думаем уже, но проекта пока нет», - сказал Целовальник.

Вместе с тем, он отметил, что на общественное обсуждение также должен быть вынесен вопрос о реконструкции центра столицы, а также возведения монумента Героям Небесной сотни.

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Как сообщал УНИАН, после отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале текущего года стычки протестующих с силовиками переросли в вооруженное противостояние, в ходе которого в центре Киева погибло более ста человек.

Столичный Дом профсоюзов, расположенный на Майдане Незалежности, использовался активистами как штаб Национального сопротивления. Во время штурма Евромайдана в ночь с 18 на 19 февраля сотрудники силовых структур подожгли Дом профсоюзов, чтобы протестующие покинули здание. Во время столкновений также существенно пострадали центральные улицы Киева. Протестующие снимали брусчатку с дорог, забрасывали ею силовиков и использовали для постройки баррикад.