В ГАИ рассказали, какие автомобили угоняют в Киеве чаще всего

За два месяца 2014 года в столице зарегистрировано 104 случая незаконного завладения автотранспортом.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, самыми популярными у похитителей были автомобили марки «ВАЗ» – 23 угона. На втором месте – 13 автомобилей марки «Toyota», в тройке «лидеров» также автомобили марки «Mitsubishi» и «Mersedes-Benz» – 7 похищений. Дальше идут автомобили «Mazda» - 5 и «BMW» – 3 незаконных завладения.

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Чаще всего транспортные средства похищали в среду, пятницу и субботу. Преимущественно эти преступления осуществляются в ночное время суток – ночью похитили 71 автомобиль.

Больше всего незаконных завладений автотранспортом совершено с улиц Заболотного, Урловской, Клименко и Уборевича.

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«Позаботьтесь заблаговременно о своем транспорте - оборудуйте его дополнительными противоугонными устройствами и, по возможности, оставляйте автомобили на охраняемых стоянках или в гаражных боксах», - говорит начальник управления Госавтоинспекции Николай Макаренко. Как показывает практика, в столице преступники чаще всего повреждают и похищают автомобили во дворах домов.

Также не следует провоцировать воров - ни в коем случае не оставляйте в машине документы, деньги и другие ценные вещи, а, уходя из авто, не забывайте его запирать и ставить на сигнализацию.