Пожар на Бессарабском рынке повредил торговые места на площади около 200 кв. м.

07:28, 14 марта 2014
Киев
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Из-за пожара на Бессарабском рынке, который возник на втором этаже здания, повреждены торговые места на площади около 200 кв. м.

ринок

"В час ночи 14 марта в Шевченковском районе в трехэтажном здании Бессарабского рынка на втором этаже возник пожар. Вследствие которого огнем повреждено торговые места на площади около 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГСЧС. 

В 2 часа 35 минут подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Киеве пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливаются.

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