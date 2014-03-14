Пожар на Бессарабском рынке повредил торговые места на площади около 200 кв. м.

"В час ночи 14 марта в Шевченковском районе в трехэтажном здании Бессарабского рынка на втором этаже возник пожар. Вследствие которого огнем повреждено торговые места на площади около 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГСЧС.

В 2 часа 35 минут подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Киеве пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливаются.