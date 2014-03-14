Пожар на Бессарабском рынке повредил торговые места на площади около 200 кв. м.
07:28, 14 марта 2014Киев
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Из-за пожара на Бессарабском рынке, который возник на втором этаже здания, повреждены торговые места на площади около 200 кв. м.
Из-за пожара на Бессарабском рынке повреждено торговые места на площади около 200 кв. м.
"В час ночи 14 марта в Шевченковском районе в трехэтажном здании Бессарабского рынка на втором этаже возник пожар. Вследствие которого огнем повреждено торговые места на площади около 200 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГСЧС.
В 2 часа 35 минут подразделениями Главного управления ГСЧС Украины в Киеве пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливаются.
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