Профильный комитет ВР одобрил открытие больницы "Феофания" для всех

Профильный комитет ВР одобрил проект постановления №4277 «Об особенностях деятельности клинической больницы «Феофания» Государственного управления делами»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя этого парламентского комитета Романа Илыка, который является автором инициативы.

„Прежде всего, в этой больнице, которая является одной из наиболее оборудованных, должны лечиться, проходить реабилитацию, оздоровление наши Герои Майдана, которым государство должно обеспечить полное медицинское и социальное сопровождение в течение жизни. Должны забыть слово „элитный”. Народные избранники, госслужащие - это люди, которых наняли для отстаивания прав граждан. Соответственно, для нас не может быть ничего специального, в том числе привилегированной медицины”, - подчеркнул Илык.

Читайте также"Межигорье" стало вещественным доказательством - СМИОн добавил, что на это медицинское учреждение в государственном бюджете 2013 года было предусмотрено более 370 млн грн. На ремонт только одного корпуса №3 этого медучреждения-около 190 млн грн. В то же время в 2013 году много важных государственных программ профинансированы менее чем на 10%, а на всю сельскую медицину выделено столько же средств, как и на „Феофанию”, - отметил Илык.