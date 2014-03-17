СМИ назвали Луценко потенциальным кандидатом в мэры Киева

Об этом пишет газета «Комсомольская правда в Украине».

Как отмечает издание, последний раз киевляне выбирали мэра в 2008 году. Тогда на пост мэра претендовали 70 кандидатов. Самые заметные из них - Александр Турчинов, Виталий Кличко и тогдашний мэр Леонид Черновецкий, который на них и победил. В 2012 году он подал в отставку, а его полномочия перешли главе КГГА.

- На тех выборах оппоненты Черновецкого из «Батькивщины» решили, что политической принадлежности Турчинова будет достаточно для победы, - говорит политолог Вадим Карасев. - Но и Турчинов, и Кличко в результате проиграли Черновецкому. Кстати, за несколько месяцев до выборов победу прочили внепартийному Юрию Луценко, который нанес «легкие телесные повреждения» Черновецкому и назвал его лжецом. Это понравилось киевлянам. Но политическая целесообразность взяла свое, и на выборы пошли партийные боссы.

Как уточняет газета, на нышених выборах кандидата от объединенной оппозиции не стоит ждать – претенденты от «Свободы», УДАРа и «Батькивщины» будут действовать самостоятельно.

Пока что заявили о желании баллотироваться два народных депутата - Леся Оробец и Николай Катеринчук.

- Другие политсилы с намерениями еще толком не определились. Стоит ждать, что ближе к выборам заявит о своем желании занять кресло мэра Юрий Луценко, - считает Карасев. - Недавно он подтвердил, что с ним вели переговоры о назначении на пост главы КГГА. Но эта должность требует умения вести хозяйственные дела, чего от Луценко, по его собственным словам, даже не ждут. А вот за пост мэра он побороться готов.

Как прогнозирует политолог, Луценко предложит киевлянам остановить коррупцию и дерибан земли и пообещает вернуть городу незаконно приватизированные объекты недвижимости. Возможно, заговорит об омоложении власти.

«Планируется, что это придется по душе киевлянам, которые уже устали от обилия политических партий и ждут в кабинете мэра своего человека», - пишет «Комсомольская правда».