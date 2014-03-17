Глава КГГА призвал всех киевлян принять участие в субботнике 22 марта

Как сообщает пресс-служба КГГА, Бондаренко в частности в своем обращении к киевлянам отметил, что «обустройством города почти не занимались уже много лет» и обратился «с просьбой присоединиться к общегородскому субботнику, который состоится в каждом районе нашего города 22 марта». Глава КГГА также призвал «приобщиться все предприятия, независимо от формы собственности, к уборке территорий, прилегающих к вашим учреждениям».

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«Общаясь с общиной города много лет, скажу, что у нас и сейчас много активных и инициативных жителей, которые коллективно убирают свои дворы. Хочу, чтобы и в дальнейшем каждый из вас не ожидал, что какая-то власть что-то будет делать, а приобщался активно к процессу развития нашего города», - добавил Бондаренко.

Вместе с тем он также обратился и к активистам Майдана, которые и сейчас находятся в Киеве, и призвал их «с большим пониманием отнеслись к совместной инициативе убрать улицы и присоединиться к уборке в центре столицы».

Информацию о времени и месте предварительного сбора киевлян в разных районах, контакты координаторов будут размещены на официальном веб-портале КГГА, отмечается в обращении.