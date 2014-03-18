В Киеве состоится марафон в честь "Небесной сотни"

27 апреля состоится традиционный киевский городской забег Kyiv City Marathon 2014, сообщает Еспресо.TV.

В рамках мероприятия пройдет отдельный благотворительный пробег памяти "Небесной сотни" - на 5 километров. Его целью является сбор средств семьям погибших героев.

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"Дорогие друзья, мы не можем стоять в стороне от событий, произошедших в нашей стране в последние дни. Все вместе мы скорбим по погибшим во время кровавых событий Майдана, и хотим внести посильный вклад для поддержки семей героев за независимость Украины", - говорится на сайте марафона.

Принять участие в марафоне сможет каждый желающий.