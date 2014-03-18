В Киеве состоится марафон в честь "Небесной сотни"
11:13, 18 марта 2014Киев
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В рамках традиционного марафона Kyiv City Marathon 2014 пройдет забег на 5 километров, целью которого является сбор средств семьям погибших героев.
В рамках Kyiv City Marathon 2014 состоится забег в честь "Небесной сотни"
27 апреля состоится традиционный киевский городской забег Kyiv City Marathon 2014, сообщает Еспресо.TV.
В рамках мероприятия пройдет отдельный благотворительный пробег памяти "Небесной сотни" - на 5 километров. Его целью является сбор средств семьям погибших героев.
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"Дорогие друзья, мы не можем стоять в стороне от событий, произошедших в нашей стране в последние дни. Все вместе мы скорбим по погибшим во время кровавых событий Майдана, и хотим внести посильный вклад для поддержки семей героев за независимость Украины", - говорится на сайте марафона.
Принять участие в марафоне сможет каждый желающий.
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