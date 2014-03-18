В Киеве произошло крупное ДТП: 3 человека погибли, еще 1 - в тяжелом состоянии

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 17 марта, в 18.00 в Оболонском районе.

«На проезжей части дороги по ул. Семена Скляренко, 4-А, столкнулись 5 автомобилей: Jeep, Ford, Volvo, Porche и Subaru. В последнем авто пассажирка погибла на месте, еще двое пассажиров скончались в больнице, не приходя в сознание после ДТП», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Денвере 104 автомобиля столкнулись из-за снегопада

Кроме того, женщина-водитель Subaru впала в кому и сейчас находится в больнице, добавили в ГСЧС.