Киевсовету предлагают исключить Москву и Санкт-Петербург из списка городов-побратимов

Киевсовет должен исключить Москву и Санкт-Петербург из перечня городов-побратимов Киева.

Такое мнение выразил депутат Киевского городского совета, председатель Партии зеленых Украины Денис Москаль, сообщили УНИАН в пресс-службе ПЗУ.

«О каких побратимских отношениях между столицами Украины и России можно говорить, если Россия совершает военное вторжение на территорию Украины? Какая дружба может быть с оккупантом? Они хотят вести войну с нашим народом, а затем проводить московские культурные мероприятия в Киеве? Нет, такого цинизма нельзя допустить. Поэтому я призываю руководство Киевсовета исключить Москву и Санкт-Петербург из перечня городов-побратимов Киева», - подчеркнул депутат.

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Также депутат Киевсовета предложил переименовать улицы и площади столицы, которые в своем названии содержат слово «московский», - Московский проспект, улица Московская, Московская площадь.

«Своими действиями официальная Москва дискредитирует саму идею побратимских связей между городами. Убежден, что Всемирная федерация породненных городов имеет все основания для исключения из состава организации российских городов», - резюмировал Москаль.

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Он напомнил, что в состав Всемирной федерации породненных городов входят свыше 3500 городов из 160 стран мира. Всемирный День породненных городов отмечают в последнее воскресенье апреля. А процесс установления побратимских связей между городами был основан Всемирной федерацией породненных городов, которая была создана в апреле 1957 года.