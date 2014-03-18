«Киевгорстрой» готов начать восстановление центра Киева в кратчайшие сроки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава наблюдательного совета «Киевгорстроя» Николай Паройко.

«Холдинговая компания готова сегодня в любое время к выполнению любых ремонтных, реставрационных, восстановительных работ в рамках действующего законодательства... но в любом случае должен состояться конкурс. Мы не единственные строители в столице и не хотим на себя тянуть все одеяло», - сказал Паройко.

Читайте такжеГлавный архитектор Киева призывает не спешить с реконструкцией Майдана

Он также обратил внимание на то, что «Киевгорстрой» имеет возможность начать работы без аванса и с ограниченной рентабельностью.

«Мы готовы это сделать с ограниченной рентабельностью, потому что без рентабельности мы попадем под закон о коррупции… Ни одна коммерческая структура не имеет права бесплатно предоставить какие-то услуги органам государственной или исполнительной власти. Любое действие спонсорской организации будет считаться и подпадать под признаки коррупционной, если это бесплатно», - сказал Паройко.

Однако, по его словам, существующее в Украине законодательство не позволяет рассчитывать на быстрое начало работ по восстановлению центра Киева.

«Сегодня, очевидно, быстро нужно привести в соответствующий вид центральную часть города. Но если идти по букве закона, то мы и до нового года ничего там не сделаем. Все должны понимать, что должен быть проект, государственная экспертиза, смета, тендер и только после этого – работы. Я считаю, что законодательство несовершенное в этом плане. Должны быть прописаны форс-мажорные обстоятельства, которые бы давали возможность руководству города принимать решения быстро через решения совета или любым другим способом, не ожидая этой процедуры», - отметил Паройко.

То же самое, по его словам, касается и восстановления Дома профсоюзов.

Читайте такжеВ Доме профсоюзов можно открыть музей Небесной сотни - главный архитектор Киева

«Восстановление Дома профсоюзов меньше чем 2 года не займет, только чтобы приступить к работам, если идти по сегодняшней букве закона… Даже хороший проект детализировано выдать – это до 1 года времени», - сказал Паройко, добавив, что помимо этого нужно решить вопрос с финансированием, а также провести экспертизу и тендер.

Как сообщал УНИАН, центр Киева серьезно пострадал в ходе массовых протестов против действий украинской власти во главе с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. Протесты начались с ноября 2013 года, после отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Дальнейшая эскалация противостояния привела к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Протестующие снимали брусчатку с дороги, использовав ее для забрасывания силовиков и строительства баррикад. Во время кровавого противостояния в центре Киева, приведшего к гибели десятков протестующих и сотрудников правоохранительных органов, на майдане Независимости сгорел Дом профсоюзов.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26% до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

Уставный капитал ХК «Киевгорстрой» составляет 16,5 млн грн.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом компания увеличила показатель ввода в эксплуатацию жилья в Украине на 6,2% - до 254,8 тыс. кв. м. В прошлом году холдинг построил и ввел в эксплуатацию 14 жилых домов в Киеве и один жилой комплекс в Ялте. Общая численность квартир в этих домах составила около 3,3 тыс.

По предварительным данным, чистая прибыль компании в 2013 году составила около 114 млн грн, а выручка – более 3 млрд грн.