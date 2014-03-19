Киевская власть просит бизнес профинансировать восстановление центра столицы

Об этом говорится в обращении Бондаренко, текст которого передан УНИАН пресс-службой КГГА.

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По словам руководителя горадминистрации, в настоящее время столица возвращается к привычной жизни и одной из первоочередных задач сегодня он считает максимальное восстановление комфортной жизни каждого человека в городе.

“В первую очередь это касается центральной части Киева. При нынешней политико-экономической ситуации в государстве, когда российский агрессор топчет нашу землю, недопустимо тратить бюджетные средства на ремонтные работы. Поэтому я обратился к украинскому бизнесу, чтобы привлечь их к этому процессу финансирования проектов восстановления и реконструкции”, - говорится в обращении.

Бондаренко отмечает, что некоторые бизнесмены уже выразили готовность к такому сотрудничеству, в частности, есть предложение от Петра Порошенко принять участие в реконструкции и восстановлении улицы Грушевского и стадиона «Динамо».

Бондаренко также обратился к архитекторам, чтобы они предоставили свои предложения относительно восстановления центральной части столицы.

“Была проведена встреча с теми архитекторами, которые уже отозвались на призыв к сотрудничеству. Даже имеем несколько предложений относительно памятника героям «Небесной сотни». Мы и в дальнейшем открыты к сотрудничеству как с бизнесменами, так и с архитекторами”, - отметил Бондаренко.

Он обещает, что выбор проекта реконструкции будет публичным и открытым, и к процессу обсуждения и выбора лучшего предложения будут привлечены и киевляне.

Бондаренко также пообещал, что финансирование этих работ будет осуществляться публично и прозрачно.

“Община города может вносить и свои предложения. Поэтому призываю всех желающих присоединяться к сотрудничеству. Потому что киевляне своим уникальным мужеством в те дни страшного противостояния режиму заслужили право жить в комфортном, красивом городе”, - отметил Бондаренко.