Кириленко идет в мэры Киева

Об этом он написал в своем Твиттере.

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"Поскольку единого кандидата от демократических сил на должность мэра Киева так и нет, принимаю решение участвовать в выборах Киевского городского председателя", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 2 июня 2013 года закончился определенный Конституцией Украины срок полномочий Киевского городского совета и мэра столицы.

Избранный в мае 2008 года мэр Киева Леонид Черновецкий досрочно сложил свои полномочия 1 июня 2012 года.

30 мая 2013 года Конституционный Суд Украины обнародовал решение, согласно которому выборы местных советов, а также сельских, поселковых и городских председателей, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или председателей, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года, то есть - в октябре 2015 года.