В Киеве горит Дом архитектора, здание забрасывают дымовыми шашками
20:40, 19 марта 2014Киев
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На улице Бориса Гринченко горит Дом архитектора.
По словам очевидцев, горит Дом архитектора / mapia.ua
Как передают журналисты Еспресо.TV в Киеве на улице Бориса Гринченко горит Дом архитектора.
Неизвестные забрасывают здание дымовыми шашками.
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О пожаре журналистам Еспресо.TV сообщили сотрудники Национальной радиокомпании, расположенной неподалеку от Дома архитектора.
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