В Киеве горит Дом архитектора, здание забрасывают дымовыми шашками

20:40, 19 марта 2014
Киев
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На улице Бориса Гринченко горит Дом архитектора.

По словам очевидцев, горит Дом архитектора / mapia.ua

Как передают журналисты Еспресо.TV в Киеве на улице Бориса Гринченко горит Дом архитектора.

Неизвестные забрасывают здание дымовыми шашками.

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О пожаре журналистам Еспресо.TV сообщили сотрудники Национальной радиокомпании, расположенной неподалеку от Дома архитектора.

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