В Киеве горит Дом архитектора, здание забрасывают дымовыми шашками

На улице Бориса Гринченко горит Дом архитектора.

Как передают журналисты Еспресо.TV в Киеве на улице Бориса Гринченко горит Дом архитектора. Неизвестные забрасывают здание дымовыми шашками. Читайте такжеВ Киеве тушили пожар в многоэтажке О пожаре журналистам Еспресо.TV сообщили сотрудники Национальной радиокомпании, расположенной неподалеку от Дома архитектора.

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