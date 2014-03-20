Председатель КГГА отказался сдавать депутатский мандат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

“Я продолжаю ходить в Верховную Раду, и буду это делать, несмотря ни на какую критику. Я считаю, что сегодня наше государство находится в таком специфическом состоянии, когда каждый голос людей, которые боролись за независимость, должен быть поддержан. А затем наступит время, и все будет в порядке”, - сказал Бондаренко.

Он обратил внимание, что отказались от депутатских мандатов “списочники”. “Вместо них на второй же день зашли другие, и их голоса не пропали. Только я и Ярема (первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема – УНИАН) во фракции “Батькивщина” - мажоритарщики. И мажоритарщики - это еще и права избирателей иметь своего представителя”, - объяснил Бондаренко.

По его словам, не может быть в этой ситуации также речи о получении им двух зарплат, поскольку от одной он отказался.

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“Я в первый же день подписал соответствующее распоряжение о том, что я прошу не насчитывать мне ни копейки на службе в Киеве, потому речь о двух зарплатах не идет”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 7 марта исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ о назначении народного депутата от «Батькивщины» Владимира Бондаренко председателем Киевской горгосадминистрации.

11 марта Бондаренко во время своего представления коллективу КГГА также заявлял, что пока не намерен отказываться от депутатского мандата.