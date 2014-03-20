Япония выделит Киеву кредит в 10 миллиардов долларов
Председатель КГГА Владимир Бондаренко сообщил, что японцы согласились предоставить Киеву 10 млрд долларов кредита на реконструкцию Бортнической станции аэрации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бондаренко сказал сегодня на пресс-конференции.
“Киев после последних событий как можно скорее должен повернуть тех инвесторов, которые в свое время начали отсюда убегать и которые в свое время отказались от очень серьезных проектов. И первой ласточкой и первым нашим успехом стали контакты с японской стороной. У них есть очень интересный проект, касающийся Бортнической станции аэрации”, - отметил Бондаренко.
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По его словам, проект уникален, потому что такого по финансовому объему в Украине не было, и он может быть реализован уже в этом году частично.
Кредит будет предоставляться, по словам Бонадренко, на уникальных условиях.
“Кредит предоставляется на 40 лет под 0,1 процента годовых в объеме 10 млрд. Это хороший проект”, - сказал Бондаренко.
Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года КГГА обратилась в Посольство Японии в Украине с просьбой рассмотреть возможность привлечения кредитных средств японского правительства по льготному кредитованию по программе официальной помощи «Иеновый кредит» с отсрочкой уплаты процентов и основной суммы долга для реализации проекта реконструкции БСА.
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В мае 2013 г. тогдашний председатель КГГА обсудил с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA) вопросы инвестиционного сотрудничества в рамках реализации проекта реконструкции Бортнической станции аэрации.
Попов отметил, что БСА нуждается в срочной модернизации и реконструкции как наиболее приоритетный объект не только Киева, но и Украины в целом.