Япония выделит Киеву кредит в 10 миллиардов долларов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бондаренко сказал сегодня на пресс-конференции.

“Киев после последних событий как можно скорее должен повернуть тех инвесторов, которые в свое время начали отсюда убегать и которые в свое время отказались от очень серьезных проектов. И первой ласточкой и первым нашим успехом стали контакты с японской стороной. У них есть очень интересный проект, касающийся Бортнической станции аэрации”, - отметил Бондаренко.

Читайте такжеДеньги на реконструкцию Бортнической станции аэрации попросят у Японии

По его словам, проект уникален, потому что такого по финансовому объему в Украине не было, и он может быть реализован уже в этом году частично.

Кредит будет предоставляться, по словам Бонадренко, на уникальных условиях.

“Кредит предоставляется на 40 лет под 0,1 процента годовых в объеме 10 млрд. Это хороший проект”, - сказал Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года КГГА обратилась в Посольство Японии в Украине с просьбой рассмотреть возможность привлечения кредитных средств японского правительства по льготному кредитованию по программе официальной помощи «Иеновый кредит» с отсрочкой уплаты процентов и основной суммы долга для реализации проекта реконструкции БСА.

Читайте такжеУкраина хочет взять у Японии кредит на 7,5 млрд грн на реконструкцию Бортнической станции

В мае 2013 г. тогдашний председатель КГГА обсудил с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA) вопросы инвестиционного сотрудничества в рамках реализации проекта реконструкции Бортнической станции аэрации.

Попов отметил, что БСА нуждается в срочной модернизации и реконструкции как наиболее приоритетный объект не только Киева, но и Украины в целом.