Глава КГГА заявил, что большинство бомбоубежищ Киева - в непригодном состоянии

Глава киевской горадминистрации Владимир Бондаренко начал инвентаризацию бомбоубежищ в столице, сообщает спецвыпуск ТСН.

В столице есть два типа бомбоубежищ. Один - охватывает правительственный квартал. Из каждого правительственного здания есть возможность попасть в систему метрополитена. Также бомбоубежища имеют более полутысячи домов по всему Киеву. Именно к убежищам под жилыми домами наибольшие претензии, ведь они годами не финансировались.

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Первые результаты инвентаризации - неутешительные. "Никто за ними не смотрел, часть из них превратилась, мне уже сообщили, в помещение для выращивания шампиньонов. Ну, долго мы жили мирно, и нас петух не клевал в одно место", - пояснил Бондаренко.