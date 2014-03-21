КГГА: Киев не имеет долгов по зарплате бюджетникам и просроченных кредитов

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко, сообщили в пресс-службе КГГА.

«Зарплаты платим вовремя, долгов и нареканий нет. Это защищенные статьи бюджета, как и медикаменты и питание», - отметил он.Читайте такжеЯпония выделит Киеву кредит в 10 миллиардов долларов

Что касается обслуживания городского долга, то, по словам Крамаренко, в бюджете Киева заложено 1,35 млрд грн на эти цели, что соответствует Бюджетному кодексу Украины (по нормам Кодекса доля средств на обслуживание долгов не должна превышать 10 % городского бюджета).

"Мы идем по графику. Около 40 млн долларов США в этом году платим по евробондам 2005 и 2011 года. Это четыре платежа в течение года по 10 млн долларов - первый Киев уже погасил, следующий по графику планируется в мае", - отметил Крамаренко.Читайте такжеКиевская власть просит бизнес профинансировать восстановление центра столицы

Кроме того, в 2009 году Киев постановлением Кабинета министров брал 5-летний кредит на компенсацию разницы в тарифах - 1,2 млрд грн.

"На начало этого года у нас остался долг только перед банком «Крещатик» в 220 млн грн, половину из которых мы уже выплатили. Теперь имеем долг только 110 млн грн, крайний срок по уплате которых в конце июня. Мы имеем стабильные поступления в общий фонд бюджета и сейчас я не вижу препятствий, чтобы погасить этот кредит в срок», - отметил Крамаренко.

Также он сообщил, что на ноябрь 2014 года запланировано погашение облигаций внутреннего займа на сумму 2,6 млрд грн, которые были выпущены в 2012 году.

«По этим выплатам мы имеем стратегию, согласованную с Министерством финансов, поэтому все долговые обязательства города будут выполнены своевременно и в полном объеме. Город Киев имеет на отечественном и международном уровне репутацию дисциплинированного заемщика", - заверил Крамаренко.

Он отрицает преддефолтное состояние Киева, о чем вчера написали некоторые СМИ.

"Это не так. Информацию председателя КГГА не так поняли - сегодня нам необходимы дополнительные средства на финансирование уборки в центре Киева, на медикаменты и на надбавки бюджетникам, и на эти цели необходимо более 2 млрд грн. Этот вопрос мы также решаем с Минфином», - отметил он.