Отопительный сезон в Киеве может закончиться на следующей неделе

«В Киевской администрации уже лежит постановление (о завершении отопительного сезона - УНИАН). Я думаю, что на следующей неделе оно будет подписано», - сказал Фоменко, отметив, что решение о досрочном завершении подачи тепла продиктовано благоприятными погодными условиями.

Ранее Фоменко сообщал, что «Киевэнерго» приступит к плановым ремонтам теплопунктов, а по окончанию отопительного сезона - продолжит обновление теплового хозяйства столицы.

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Справка УНИАН. Отопительный сезон в Украине начинается, ориентировочно, с 15 октября и завершается 15 апреля. Однако, в зависимости от погодных условий и необходимости подачи тепла, сроки начала и завершения отопительного сезона могут смещаться.

ПАО «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.

Генерацию электрической энергии «Киевэнерго» осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 (установленная электрическая мощность - 700 МВт, тепловая - 1874 Гкал/ч) и ТЭЦ-6 (установленная электрическая мощность - 500 МВт, тепловая - 1740 Гкал/ч). Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью более 11,7 тыс. км.

Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных. Общая установленная мощность тепловых источников - 8725 Гкал/ч. Транспортировка тепловой энергии обеспечивается теплосетями общей протяженностью около 2,3 тыс. км (в двухтрубном измерении). Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и НАК «Энергетическая компания Украины» (25% акций).