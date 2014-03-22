С понедельника киевские школы опустеют: у детей весенние каникулы

С 24 до 30 марта столичные школьники будут отдыхать на каникулах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в это время киевские учреждения образования будут работать в режиме каникулярного времени: будут действовать кружки, спортивные секции, клубы по интересам и другие творческие объединения.

Кроме того, во время отдыха ученики столицы будут иметь возможность принять участие в различных районных и городских массовых мероприятиях, среди, которых: концерты, фестивали, спортивные соревнования, конкурсы эрудитов, викторины, творческие вечера, встречи, экологические, природоохранные акции, выставки изобразительного, декоративно-прикладного искусства, народных ремесел и научно-технического творчества.

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Так, в Киевском Дворце детей и юношества на каникулах будут проходить:

25 и 27 марта в 12:00 – спектакль народного художественного коллектива театра «Инкунабула» «Жила-была Сыроежка»;

25 марта о 11:00 – заседание родительского клуба «Единая семья» и «Развитие способностей ребенка. Мотивация»;

28 и 29 марта в 12:00 – праздник «Игра созывает друзей».

Также, во время весенних каникул кружковцы Киевского дворца детей и юношества примут участие во Всеукраинских соревнованиях учащейся молодежи по автомодельному спорту, в учебно-тренировочном походе и экспедиции отдела туризма и краеведения, в открытых Всеукраинских соревнованиях среди юношей и девушек по парусному спорту и в городских соревнованиях по судомоделированию.

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Юные туристы-краеведы, которые учатся в Международном центре детско-юношеского туризма, примут участие в зачетном водном походе I категории сложности по реке Южный Буг (Винницкая область) со слушателями курсов подготовки инструкторов и организаторов детско-юношеского туризма. В зачетном пешеходном походе ІІІ степени сложности по Хмельницкой области со слушателями курсов подготовки инструкторов и организаторов детско-юношеского туризма и учебно-тренировочном, туристско-краеведческом общем сборе кружковцев МЦДЮТ на базе «Юный турист».