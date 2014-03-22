Турчинов уволил с должности председателей десяти райгосадминистраций в Киеве

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов своими указами в соответствии со статьей 112 и части четвертой статьи 118 Конституции Украины уволил с должности председателей районных в городе Киеве государственных администраций.

Турчинов уволил с должности председателей районных в городе Киеве государственных администраций: Соломенской - Максима Луцкого, Шевченковской - Сергея Зимина, Святошинской - Юрия Бондаря, Подольской - Сергея Крушановского, Печерской - Александра Мазурчака, Оболонской - Василия Антонова, Днепровской - Сергея Кравченко, Деснянского - Станислава Прокопенко, Дарницкой - Сергея Витковского и Голосеевской - Юрия Куринного. Читайте такжеПредседатель КГГА отказался сдавать депутатский мандат Текст соответствующих указов размещены на официальном интернет -представительстве и.о. Главы государства.

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