Политики призывают сделать выборы мэра Киева двухтуровыми

«До событий на Майдане нам нужен был единый кандидат от оппозиции на выборах столичного мэра. По-другому победить выстроенную «донецкими» систему было невозможно. Сегодня ситуация изменилась: чем больше выбор - тем демократичнее. Но главой города может стать только тот, кого будут избирать в два тура а следовательно - поддержит большинство киевлян», - об этом во время брифинга перед началом согласительного совета парламента сказал народный депутат Украины, лидер Европейской партии Украины Николай Катеринчук. - «Иначе мы снова получим нового « Черновецкого», которому удалось переизбраться два раза, опираясь исключительно на меньшинство (около 30%) жителей города. Но 30 процентов не могут решать судьбу 70-и».

«Сегодня под стенами парламента собрались неравнодушные киевляне, которые требуют двухтуровой системы избрания мэра столицы. В нынешней ситуации это вполне возможно и оправдано. Более того, в Киеве выборы мэра будут проходить одновременно с президентскими выборами, что не потребует никаких дополнительных финансовых затрат на проведение второго тура. Поскольку президентские выборы согласно действующему законодательству также проходят в два тура», - отметил нардеп.

Политик обратился ко всем кандидатам в мэры Киева. «К тем, о ком знаю, что они уже заявили о своем участии, к общественным деятелям, активистам , политическим партиям и блокам , и особенно к народным депутатам: если вы считаете, что люди имеют право выбирать таких голов своих городов, которые действительно пользуются поддержкой большинства общества - тогда поддержите принятия законопроект о двух турах выборов городских голов».