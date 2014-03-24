Киев готов принять до 10 тысяч беженцев из Крыма – КГГА

Председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко подтвердил информацию о готовности Киева принять до 10 тысяч беженцев из Крыма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Также Бондаренко заявил о готовности принять и разместить в столице семью командующего гарнизоном тактической авиации ВСУ в Бельбеке полковника Юлия Мамчура, которого похитили российские военные.

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«Понимая, какая опасность нависла над семьей Юлия Мамчура, в то же время обращаюсь к МВД, Минобороны, СБУ и другим компетентным органам: немедленно помочь этой семье выехать из оккупированного Крыма. Кроме того, прошу каждого, кто имеет хоть какую-то возможность, а, прежде всего, представителей средств массовой информации, посодействовать и передать эту информацию жене Юлия Мамчура», – отметил Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, 22 марта состоялся штурм авиабазы в Бельбеке, на территорию воинской части прорвались представители «самообороны Крыма». Позже стало известно, что командира воинской части Мамчура похитили российские военные.