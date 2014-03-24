В Киеве около метро из травматического оружия ранили трех человек

16:10, 24 марта 2014
Киев
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В Киеве вблизи станции метро “Харьковская” ранены три человека.

Харьковский массив / photo.i.ua, Волошаненко

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Украины в Киеве, информация об этом поступила сегодня в 14.10.

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В частности, в результате конфликта с неизвестными получили ранение, по предварительным данным из травматического оружия, трое молодых людей. Один ранен в ногу, другой в живот, еще один - в поясницу, проинформировали в милиции.

В настоящее время на место происшествия выехали следственно-оперативные группы, потерпевшие госпитализированы, решается вопрос об открытии уголовного производства, прибавили в главке.

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