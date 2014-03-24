Исторические парки Киева могут превратить в базары

Мариинский парк могут превратить в базар. Причем, соответствующее распоряжение принимается тайно от жителей города, сообщает ТСН.ua.

Опубликованный в Интернете проект распоряжения председателя Киевской городской госадминистрации Владимира Бондаренко о создании постоянной ярмарки в Центральном парке культуры и отдыха (то есть, Мариинском) вызвал огромную отрицательную реакцию общества.

Общественный совет при КГГА заявил, что возмущен этим решением и считает его попыткой новой власти продолжить подходы работы предшественников разных времен, угрожавших разрушением культурного облика Киева. Об этом заявила председатель совета Марина Бурмака.

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Она напомнила, что это решение нанесет такой же непоправимый вред парку, как и распоряжение Попова о создании постоянной выставки-ярмарки на Владимирской горке в конце мая прошлого года. Тогда представители многих общественных организаций активно выступили против загромождения легендарной горки, заявив, что инициатива властей уничтожит христианскую святыню мирового значения.

По мнению Марины Бурмаки, сувенирный базар в Киеве получил свое традиционное место на Андреевском спуске, а Владимирская горка и Центральный парк должны оставаться свободными от такой коммерции. Напротив, они должны развиваться как святые и духовные места, а не как торговая и ярмарочная площадка с соответствующей инфраструктурой.

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Оба упомянутых решения власти о торговле на территории памятников садово-паркового искусства противоречат принципам развития садово-парковых комплексов, демонстрируют низкую культуру управления такими объектами. На аллеях всемирно известных дворцово-парковых комплексов - Версальский парк, Люксембургский сад, королевские парки Лондона, парк Сан-Суси и другие - торговля не ведется, хотя эти объекты не имеют такого сакрального значения, как киевские горы.

"Особенно циничным является то, что решение о ярмарках у нас обосновывают законом "О природно-заповедном фонде Украины" и другими нормативными актами, призванными - наоборот - защищать культурное достояние. Организация ярмарки повлечет за собой установление многочисленных киосков с едой и напитками, биотуалетов, мусорных контейнеров. Таким образом, отныне прекрасной панораме Владимирской горки и Мариинского парка угрожают не только оползни, но и бизнес-интересы, которые уже разрушают вековые традиции исторического Киева", - считает Бурмака.

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Кроме того, она подчеркнула, что парк перед Верховной Радой Украины совсем недавно стал местом трагических событий.

"Эти распоряжения затрагивают интересы всех киевлян и имеют общественно важное значение. Их подписание председателем КГГА невозможно без предварительного публичного обсуждения", - констатирует председатель общественного совета.

Общественный совет также обращается к председателю КГГА Владимиру Бондаренко отменить такие распоряжения и наладить более системную работу по охране уникальных киевских парков.