Киевский «Музей воды» открыл новую видео-экспозицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в ходе мероприятия сообщил директор музея Александр Попов. «Мы открываем экспозицию не случайно. Это наш вклад в отмечание Всемирного дня воды», - сказал он. Директор музея отметил, что это первый этап создания экспозиции. В дальнейшем она будет наполняться новыми материалами и спецэффектами. «У нас есть наработки, разработанные совместно с датскими специалистами, которые принимали участие в создании «Музея воды», - отметил Попов.

Присутствующий на открытии экспозиции академик Национальной академии наук Украины Вячеслав Шестопалов, выступивший научным консультантом проекта, сообщил, что новая экспозиция поможет людям узнать много интересного о происхождения воды на Земле. «Вода на Земле имеет космическое происхождение - это наглядно демонстрирует новая видео-экспозиция», - сообщил он.

В свою очередь, присутствующая на мероприятии доктор-невролог обласной клинической больницы(г. Львов) Марьяна Возница отметила важность поддержания водного баланса в организме человека. «Очень важно употреблять воду высокого качества. Такой водой, например, является артезианская вода с большой глубины», - сказала она. Представители музея также отметил, что 22 марта «Музей воды» провел ежегодную бесплатную экскурсию, посвященную Всемирному дню водных ресурсов. По их данным, за день музей посетило около 1,3 тыс. человек. В рамках новой экспозиции посетителям при входе в зал музея демонстрируется видеоматериал о происхождении воды и зарождении жизни на Земле. Видеоролик проектируется на цилиндрический экран высотою более 3 метров. Помощь в подготовке экспозиции оказала "BonAqua". Эта вода добывается из глубоких водоносных горизонтов, сформировавшихся сотни миллионов лет назад.

Справка УНИАН. «Водно-информационный центр» («Музей воды») был открыт 24 мая 2003 года в восстановленных сооружениях первого централизованного водоснабжения города Киева в парке Крещатый. По состоянию на 23 марта 2014 года «Музей воды» посетили более 1,4 млн человек из 107 стран мира.