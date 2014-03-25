В киевском Гидропарке задержали банду с арсеналом оружия

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в состав группы входили 9 мужчин, двое из которых разыскивались правоохранительными органами. Сообщники скрывались в частном доме, расположенном неподалеку от озера Березка.

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В ходе следственных действий у задержанных изъяли два автомата Калашникова с боевыми патронами, 7 пистолетов, пневматическое оружие, ножи, дымовые шашки и «коктейль Молотова». Кроме того, мужчины были обеспечены радиостанциями, камуфляжной формой и средствами активной защиты.

По предварительной информации, злоумышленники совершали тяжкие преступления. Среди изъятого - много оргтехники, профессиональный фотоаппарат и другие ценные вещи, происхождение которых будет проверено.

Участники группы проверяются на причастность к совершению других преступлений на территории Киева и Киевской области.

Уже подтверждается их причастность к убийству 49-летнего мужчины, тело которого правоохранители обнаружили с признаками насильственной смерти неподалеку от места расположения злоумышленников.