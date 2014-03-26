На Трухановом острове планируют обустроить воднолыжный стадион

На Трухановом острове в Киеве обустроят воднолыжный стадион с соответствующей инфраструктурой для проведения соревнований и учебно-тренировочного процесса по водным видам спорта.

Об этом говорится в распоряжении КГГА от 12 марта 2014 г.

В тексте документа, имеющемся в распоряжении УНИАН, отмечается, что решение принято в поддержку инициативы Общественной организации “Воднолыжный клуб “Киев”.

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В рамках реализации проекта предусмотрена установка временных спортивных и вспомогательных сооружений. Распоряжением определенно, что обустройство стадиона и инфраструктуры не предусматривает капитального строительства.

Утвержденная схема размещения сооружений включает 20 позиций, среди которых: площадки для тенниса, бадминтона, пинг-понга, детская площадка, площадка с фрастай-подушками; трасса слалома; батутный городок; площадка для пляжного волейбола; “Веревочный парк”; территория с тренажерами. Также предусмотрено установление террасы с местами для болельщиков, пункт проката и блок-контейнер для складирования спортинвентаря, пункт питания, эллинг, административно-санитарный блок, насосная станция и тому подобное. Все конструкции должны быть сборно-разборными.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта в пресс-службе КГГА информировали, что на базе КП «Спорткомплекс по физической культуре» на Трухановом острове заработал спортивно-патриотический лагерь для активистов Майдана - футбольных фанатов со всей Украины.

В лагере проживают 52 активиста.

Отмечалось, что в программе лагеря – проведение мастер-классов по различным видам спорта с участием федераций Киева.

Инициативу поддержали в киевском городском отделении НОК Украины, отмечали в КГГА. Также представители Украинского союза ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов) будут проводить военно-патриотические семинары и практические занятия по военному делу.