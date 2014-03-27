Столичные бомбоубежища смогут вместить лишь 50% киевлян - КГГА

Убежища долгосрочного пребывания людей в Киеве могут принять 1,5 млн. человек, то есть 50% от общего количества официально зарегистрированных киевлян.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель КГГА Владимир Бондаренко во время демонстрации представителям СМИ отдельных столичных убежищ, в частности на улице Дмитриевской, 25/27 и улице Саксаганского, 139.

По словам Бондаренко, в целом в Киеве 526 убежищ, из которых около 300 находятся в ведении городской власти, около 100 - частной формы собственности и еще столько же - ведомственные.

По информации Бондаренко, в системе гражданской защиты, кроме бомбоубежищ, которые рассчитаны для долговременного пребывания людей, есть объекты укрытий – места краткосрочного пребывания граждан (пространства метрополитена, подвалы и цокольные помещения домов, подземные переходы и паркинги).

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“В Киеве приблизительно на 1,5 млн. граждан есть все условия. Если говорить о системе, которая касается подземного пространства метрополитена, паркингов и тому подобное, то киевляне стопроцентно поместятся”, - сказал Бондаренко.

Председатель КГГА сообщил, что в ближайшие дни планирует издать распоряжение, которым поручить районным госадминистрациям сделать систему диспетчеризации или навигации относительно системы убежищ и укрытий. В частности, речь идет о том, что каждый житель города должен получить или письменное извещение, или сообщение на дверях квартиры или дома о том, где расположен ближайший пункт убежища в случае, если будет какая-то соответствующая необходимость в нем. “Люди должны быть сориентированы. Мы это сделаем”, - пообещал Бондаренко.

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Он выразил надежду, что в течение лета все убежища столицы будут приведены в надлежащее состояние, поскольку многие из них нуждаются в ремонте, проверке систем воздухо- и водообеспечения и т.п. По его информации, соответствующая работа планируется. “Я думаю, что за летний период можно полностью выполнить все работы. Этого как раз достаточно, чтобы до 1 сентября мы отчитались, что в Киеве воспроизведена вся система”, - сказал Бондаренко.

На вопрос, есть ли на это средства, председатель КГГА ответил, что намерен обратиться к киевлянам, в частности бизнесменам, за помощью. “У нас есть сегодня много возможностей, которые заключаются в том, что рядом (с убежищами - УНИАН) есть различные объекты разных ведомств, в том числе и тех, кто торгует. Мы будем обращаться с просьбой, оказать техническую помощь, которая будет осуществляться на благотворительной основе... Я думаю, что мы к ним обратимся, и они согласятся”, - сказал Бондаренко.