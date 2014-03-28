В Киеве на станции метро “Театральная” женщина родила девочку

Как сообщила УНИАН пресс-офицер Наталия Керницкая, “приятный инцидент” случился сегодня в 14.05.

Женщина, 1985 года рождения, которая проживает в Киеве, вместе с 11-летней дочкой направлялась к родителям в Таращанский район, когда внезапно у нее начались роды. Женщина смогла добраться по эскалатору до комнаты милиции, где двое сотрудников вместе с работницами метрополитена приняли роды. После этого роженицу и младенца передали бригаде скорой помощи, прибывшей по вызову.

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Как отметила Керницкая, ребенок родился здоровым.