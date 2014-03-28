Суд признал незаконным скандальное строительство возле Софийского собора

Суд признал незаконным скандальное строительство жилого комплекса по адресу: улица Гончара, 17-23, в Киеве, в буферной зоне Национального заповедника «София Киевская».

Как сообщает 5 канал, накануне такое решение принял Киевский апелляционный административный суд.

В соответствии с решением, выделение земель Киевсоветом под застройку недействительно.

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Суды по поводу строительства жилого комплекса вплотную к заповеднику длятся уже 6 лет. Все это время против строительства в буферной зоне выступали общественные организации, поскольку территория, на которой построили девятиэтажный дом рядом с "Софией Киевской", находится под охраной ЮНЕСКО.

По свидетельствам активистов, землю еще в 2004 году решением Киевсовета незаконно передали обществу с ограниченной ответственностью. Невзирая на многочисленные протесты, уже во время судебной тяжбы компания "Инвестиционно-строительная группа" продолжала строительство жилого комплекса.