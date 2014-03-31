В центре Киева во время перестрелки ранены трое

21:07, 31 марта 2014
Киев
0

В Центре Киева возле ресторана «Мафия» на Крещатике произошла разборка между неизвестными, в ходе который прозвучало пять выстрелов.

В Киеве произошла перестрелка

Три человека получили ранения. Их увезли «скорые».

Стрелявшие ворвались в ресторан и забаррикадировались в туалете заведения, пишет "Сегодня".

Сейчас к «Мафии» стянулись бойцы «Правого сектора» и Самообороны Майдана.

Читайте такжеАмериканские СМИ опубликовали фото снайперов, стрелявших на Майдане 20 февраля

Решается вопрос, стоит ли попытаться нейтрализовать нападавших до приезда милиции.

В заведение вошли представители Самообороны, которые начали переговоры с нападавшими.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter