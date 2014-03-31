В центре Киева во время перестрелки ранены трое
21:07, 31 марта 2014Киев
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В Центре Киева возле ресторана «Мафия» на Крещатике произошла разборка между неизвестными, в ходе который прозвучало пять выстрелов.
В Киеве произошла перестрелка
Три человека получили ранения. Их увезли «скорые».
Стрелявшие ворвались в ресторан и забаррикадировались в туалете заведения, пишет "Сегодня".
Сейчас к «Мафии» стянулись бойцы «Правого сектора» и Самообороны Майдана.
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Решается вопрос, стоит ли попытаться нейтрализовать нападавших до приезда милиции.
В заведение вошли представители Самообороны, которые начали переговоры с нападавшими.
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