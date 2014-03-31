В центре Киева во время перестрелки ранены трое

Три человека получили ранения. Их увезли «скорые».

Стрелявшие ворвались в ресторан и забаррикадировались в туалете заведения, пишет "Сегодня".

Сейчас к «Мафии» стянулись бойцы «Правого сектора» и Самообороны Майдана.

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Решается вопрос, стоит ли попытаться нейтрализовать нападавших до приезда милиции.

В заведение вошли представители Самообороны, которые начали переговоры с нападавшими.