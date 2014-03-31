Аваков: Стрельбу в Киеве открыл "Правый сектор", ранен замглавы КГГА

"Некто Орест из правого сектора, по свидетельству очевидцев, открыл стрельбу. Ранено трое - двое тяжело. Среди раненых - двое бойцов Самообороны Майдана, зам главы Киевгорадминистрации Богдан Дубас", - написал Аваков.

По его словам, причины стрельбы неизвестны.

"Стрелявший был заблокирован в туалете кафе другими активистами. До прибытия вызванной милиции в кафе прибыли из отеля "Днепр" тяжело вооруженные представители Правого сектора -вывели стрелявшего через образованный коридор и сопроводили в отель Днепр", - цитирует министра "Сегодня".

Он также написал, что дал команду задержать виновных. "Что должен делать министр? Правильно - отдал команду блокировать бандформирование. Задержать виновных. Все силовые отряды приведены в состояние боевой готовности. Таков мой долг - так диктует закон. А завтра -завтра я готов и к отставке, и к дальнейшей борьбе. Один против них -готов, будет нас больше - гут. Всему есть межа и всему бывает время ясности! Работаю", - написал Аваков.

Напомним, раненых в центре Киева кареты "скорой помощи" отвезли в 17-ю больницу.

Как сообщила журналист Михайлина Скорик на своей странице в Facebook, сейчас устанавливают личность стрелка. "По словам сотника 11 сотни Анатолия Ведмедя, конфликт с Правым сектором произошел "из-за вопроса разбора палаток, вопроса разбора баррикад". Выстрелы прозвучали из боевого пистолета", - написала она.