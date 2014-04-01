Экс-мэр Киева Омельченко избран главой общественного совета при столичном зоопарке

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

29 марта был подписан меморандум о создании Общественного совета при Киевском зоопарке и избрано руководство совета.

В состав руководства совета также вошли Виталий Черняховский и Татьяна Швец (заместители председателя совета), Юрий Заднипряный (секретарь совета).

Читайте такжеКиевский зоопарк берет шефство над животными в МежигорьеКак сказал Омельченко, первоочередная задача - определить обязанности и сферы ответственности его членов, предоставить им необходимые полномочия для того, чтобы обеспечить эффективную деятельность. По его мнению, важно привлекать опыт и знание общественных активистов для развития зоопарка и решения задач в организационной, управленческой, юридической и финансовой сферах. В продолжение решения указанных вопросов общественные активисты 4 апреля встретятся с коллективом зоопарка и председателем КГГА Владимиром Бондаренко в зоопарке.

В свою очередь, генеральный директор зоопарка Евгений Кирилюк выразил надежду, что учредительное собрание общественного совета приблизит время создания эффективных и прозрачных механизмов контроля деятельности зоопарка, который сможет вернуть доверие общественности. Он призвал киевлян и гостей столицы чаще посещать зоопарк, что позволит привлекать дополнительные средства для его развития.