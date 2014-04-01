Баррикаду на пересечении Грушевского и Парковой аллеи частично разобрали

Как передает корреспондент УНИАН, Самооборона Майдана и коммунальщики частично разобрали баррикаду, которая перекрывала въезд на Парковую аллею со стороны улицы Грушевского. На данное время автомобили могут проезжать по очереди в обоих направлениях. Работы по дальнейшему разблокированию не ведутся.