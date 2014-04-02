Больше половины киевлян собираются участвовать в выборах мэра Киева - опрос

Согласно результатам исследования Социологической группы “Рейтинг”, более половины киевлян однозначно собираются участвовать в выборах мэра Киева и Киевсовета 25 мая 2014 года, еще 30% - «скорее да, чем нет».

ВНИМАНИЕ! Опрос происходил 22-28 марта, до того, как стало известно, что Кличко отказался от выборов Президента и принял решение участвовать в выборах мэра Киева.

На выборах в Киевсовет рейтинги партий выглядят следующим образом: 19% из тех, кто намерен идти на выборы, проголосовали бы за Батькивщину, за УДАР - 16%, Европейскую партию - 10%, Радикальную партию - 7%, Свободу и Гражданскую позицию по 6%, Правый сектор, Демократический Альянс и Партию регионов - по 3%, КПУ - 2%. Не определились почти 20%.

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Если бы в списке была бы представлена партия Солидарность (П.Порошенко), то рейтинги выглядели бы так: 25% - за Солидарность, за Батькивщину - 14%, за УДАР - 11%, Европейскую партию - 8%, Свободу и Радикальную партию - по 5%, Гражданскую позицию - 4%, Правый сектор - 3%, Партию регионов, Демократический Альянс и КПУ - по 2%. Не определились почти 17%.

Крупнейшие перетекание голосов к Солидарности происходят от УДАРа и Батькивщины.

Среди предложенных кандидатов на должность мэра Киева лидерами избирательных симпатий являются Н.Катеринчук (12% среди тех, кто намерен прийти на выборы), за ним - А.Гриценко (11%), А. Ляшко (8%), Бондаренко (8%), Ю.Луценко (8%).

Около 5% готовы поддержать В.Макеенко, по 4% - В.Кириленко и Л.Оробец. За А.Ильенка готовы проголосовать около 3%, Т.Монтян - 2%, И.Луценко - 1%. Каждый десятый опрошенный выбрал бы другого кандидата на должность мэра, не определились почти 24% респондентов.

Проведение выборов мэра в два тура поддерживает 44% опрошенных жителей Киева, почти столько же (42%) выступают против. Еще 14% - не определились по этому вопросу.

Аудитория исследования: население Киева в возрасте от 18 лет и старше

Выборочная совокупность: 1200 респондентов

Метод исследования: личное формализированное интервью согласно опроснику (face to face).

Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): не более 2,8%.

Сроки проведения исследования: 22 - 28 марта 2014 г.