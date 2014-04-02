В Киеве предлагают назвать улицу в честь погибшего журналиста Веремия

Председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко выступил с инициативой переименовать улицу Каштановую в Деснянском районе столицы в честь журналиста Вячеслава Веремия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Граждане Украины, которые погибли во время протестных акций, отстаивая свои права и свободы, вошли в историю Украины как «Небесная сотня». Среди погибших есть украинский журналист, который писал на столичную тематику, – корреспондент газеты «Вести» Вячеслав Веремий. Отдавая глубокую дань уважения журналисту, обращаюсь с инициативой переименовать улицу Каштановую в Деснянском районе города Киева в его честь», – сказал в своем письме к руководству Киевсовета председатель КГГА Владимир Бондаренко.

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В соответствии с Порядком наименования объектов городского подчинения председатель КГГА выступил с предложением дать соответствующие поручения относительно организации проведения общественного обсуждения по этому вопросу.

Бондаренко предложил провести обсуждение в форме электронных консультаций, а также разместить на официальном портале Киевской городской власти соответствующее информационное сообщение и в течение 2 месяцев обеспечить сбор и обобщение предложений общины относительно переименования.

Как известно, журналист Веремий был убит в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 года.