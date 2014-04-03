КГГА опровергает слухи о повышении стоимости проезда до 5 гривен

Об этом говорится в комментарии пресс-службы КГГА в связи с появившейся в некоторых СМИ информацией о соответствующем повышеним стоимости проезда.

“Сообщения некоторых СМИ об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте до 5 грн не соответствуют действительности”, - отмечают в пресс-службе.

Как говорится в комментарии, к столичной власти неоднократно обращались частные перевозчики и коммунальные предприятия относительно целесообразности пересмотра тарифов на проезд в связи с ростом цен на топливо и энергоносители.

“Руководство КГГА, в свою очередь, с пониманием относится к требованиям транспортников, но позиция столичной власти по этому вопросу однозначна. Сейчас изучаются все составляющие тарифа, ищутся внутренние резервы коммунальных предприятий и сокращаются расходы, чтобы изменения в тарифной политике были разумными, а их уровень был адекватным”, - говорится в сообщении.

Читайте такжеКиевский метрополитен за год увеличил убыток на 5%Вместе с тем, окончательное решение относительно повышения тарифов на проезд столичная власть будет принимать после детального изучения всех составляющих и обсуждения этого вопроса с общественностью.

Как сообщал УНИАН, предыдущее руководство КГГА прогнозировало повышение стоимости разового проезда в столичном транспорте в 2014 году, но отрицало возможность подорожания проездных билетов.

2 апреля 2014 года одно из интернет-изданий сообщило, что председатель КГГА Владимир Бондаренко якобы не исключил возможности подорожания проезда в метро до 5 грн. Как сообщило издание, по словам Бондаренко, администрация вынуждена пойти на такие непопулярные меры, поскольку себестоимость одной поездки достигает 11 грн.