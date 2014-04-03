Луценко не будет участвовать в выборах мера Киева

Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Луценко, выбор между ним и лидером партии «УДАР» Виталием Кличко могли бы стать братоубийственной войной. «Я знаю, что имею высокий стартовый рейтинг избирательной кампании. Он колеблется от 15%, согласно последним рейтингам. Но конкурировать с Кличко, моим другом, в таких условиях будет означать бои без правил», - подчеркнул он.

Луценко выразил убеждение, что лучше помочь, чем задействовать борьбу «на радость врагам Украины».

Он поддержал решение Петра Порошенко и Кличко об объединении. В то же время Луценко сказал, что хотел бы услышать от кандидатов в мэры Киева, и не только от Кличко, но и от Леси Оробец, о планах развития города, планах борьбы с коррупцией в городе и тому подобное.

По мнению Луценко, мэром Киева станет или Кличко, или Оробец.