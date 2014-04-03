Избирательная кампания кандидатов в мэры Киева стартует 5 апреля
14:38, 03 апреля 2014Киев
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Внеочередные выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета состоятся 25 мая.
Предвыборная кампания кандидатов в мэры Киева стартует 5 апреля
Киевская городская избирательная комиссия постановила объявить о начале избирательного процесса внеочередных выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета с 5 апреля 2014 года, передает ТСН.
Напомним, лидер движения "Третья украинская республика"Юрий Луценко заявил, что не будет принимать участия в выборах мэра Киева.
Ранее стало известно, что Виталий Кличко будет баллотироваться в мэры столицы.
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