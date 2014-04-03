Избирательная кампания кандидатов в мэры Киева стартует 5 апреля

Киевская городская избирательная комиссия постановила объявить о начале избирательного процесса внеочередных выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета с 5 апреля 2014 года, передает ТСН.

Напомним, лидер движения "Третья украинская республика"Юрий Луценко заявил, что не будет принимать участия в выборах мэра Киева.

Ранее стало известно, что Виталий Кличко будет баллотироваться в мэры столицы.